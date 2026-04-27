PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (27) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 27/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (27), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região.

Somente o sul do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, deve escapar das pancadas de chuva, as quais devem vir acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, quase todo o Amazonas — à exceção do norte — e centro-nordeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).