Prefeitura realiza Dia de Campo do Café no próximo dia 14 de abril

Ariquemes;RO - Dia de Campo do Café – Inovação e Tecnologia no Campo. Venha conhecer de perto as novas tecnologias que estão transformando a produção de café! Um evento pensado para quem busca mais produtividade, qualidade e inovação no campo.
Local: LC 65, BR 421 – Propriedade Rogério Furine
Data: 14 de abril
Horário: A partir das 08h30
Demonstrações práticas, técnicas modernas de cultivo e soluções inovadoras para o dia a dia do produtor.
Entrada gratuita e aberta ao público!
Não perca essa oportunidade de evoluir sua produção com tecnologia!
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