Prefeitura realiza Dia de Campo do Café no próximo dia 14 de abril

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 14h53

Ariquemes;RO - Dia de Campo do Café – Inovação e Tecnologia no Campo. Venha conhecer de perto as novas tecnologias que estão transformando a produção de café! Um evento pensado para quem busca mais produtividade, qualidade e inovação no campo.

Local: LC 65, BR 421 – Propriedade Rogério Furine

Data: 14 de abril

Horário: A partir das 08h30

Demonstrações práticas, técnicas modernas de cultivo e soluções inovadoras para o dia a dia do produtor.

Entrada gratuita e aberta ao público!

Não perca essa oportunidade de evoluir sua produção com tecnologia!