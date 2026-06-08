Por Adenilson Florentino

Publicada em 08/06/2026 às 16h38

Com o objetivo de promover a integração comunitária, a conscientização ambiental e a prática esportiva, o governo de Rondônia realizou, no domingo (7), a 5ª edição da Pedalada pela Natureza, em Alta Floresta d’Oeste. A iniciativa, que marcou um dos maiores eventos ciclísticos já promovidos na cidade, foi organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) do município e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em parceria com a Prefeitura Municipal e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), contando ainda com o apoio do comércio local e de voluntários. A pedalada teve como destino final a Trilha Ecológica, um dos espaços de referência para atividades de educação ambiental no município.

O evento registrou quase 600 inscritos e mobilizou aproximadamente 800 pessoas entre participantes, equipes de apoio e organização. A expressiva adesão demonstra o fortalecimento da iniciativa ao longo dos anos, consolidando a Pedalada pela Natureza como uma importante ferramenta de sensibilização ambiental e incentivo à participação da comunidade em ações voltadas à preservação dos recursos naturais. Com percurso de 18 quilômetros, os ciclistas percorreram importantes vias urbanas e estradas da região, em um trajeto que uniu atividade física, contato com a natureza e conscientização ambiental.

Pedalada reuniu quase 600 inscritos e mobilizou cerca de 800 pessoas

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento é um exemplo de como a união entre o poder público, instituições parceiras e a comunidade pode gerar resultados positivos. “A Pedalada pela Natureza é uma ação que promove conscientização, fortalece o vínculo da população com o meio ambiente e incentiva a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia”, evidenciou.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Na chegada, os participantes foram recepcionados com apresentações da fanfarra e da banda da Guarda Mirim, além de um café da manhã especial preparado para acolher os ciclistas. O encerramento foi marcado pelo sorteio de oito bicicletas e diversos brindes, promovendo ainda mais entusiasmo entre os participantes. A realização da 5ª Pedalada pela Natureza reforça o compromisso das instituições envolvidas com a promoção da educação ambiental, da qualidade de vida e da valorização dos espaços naturais, incentivando práticas sustentáveis e a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

O percurso de 18 quilômetros percorreu importantes vias urbanas e estradas da região

Segundo o gerente do Erga de Alta Floresta d’Oeste, Laercio Ribeiro de Oliveira, a programação fortaleceu a integração entre famílias, amigos e instituições parceiras, além de valorizar iniciativas voltadas ao bem-estar da população. “Ver a participação expressiva da comunidade nesta quinta edição demonstra que a mensagem de preservação ambiental está alcançando cada vez mais pessoas. A Pedalada pela Natureza já se consolidou como um evento tradicional no município, promovendo integração, lazer e conscientização sobre a importância da conservação dos nossos recursos naturais”, ressaltou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, comemorou o sucesso da pedalada. “A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade. Eventos como a Pedalada pela Natureza mostram que é possível unir esporte, cidadania e preservação ambiental em uma única ação, ampliando o alcance das políticas públicas e fortalecendo o engajamento da população na proteção do meio ambiente”, enfatizou.