Pedágio da BR-364 leva ex-senador e empresários a Brasília, pré-candidato critica Bancada Federal por omissão, Fórum municipalista em Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/07/2026 às 14h00

BR-364 – Foi necessária a intervenção de um ex-senador para que o Governo Federal, se mobilizasse sobre a cobrança abusiva de pedágio pela Rota 364, que “administra” o trecho da mais importante rodovia federal de Rondônia. No primeiro trimestre de 2025 foi realizada licitação, o Consórcio 4UM/Opportunity foi o vencedor e o único participante. Na época a Bancada Federal de Rondônia, do Acre e Amazonas ignoraram o leilão. As 7 praças de pedágio eletrônico foram construídas com rapidez e desde janeiro o usuário da 364, no trecho Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km paga pedágio considerado um dos mais caros do Brasil. O trecho é importante via de escoamento da produção de grãos (soja, milho, café) e exportação de carne bovina não somente de Rondônia, mas de boa parte do Mato Grosso. Nos períodos de safras a média de veículos pesados/dia é de 2,5 mil, sem contar veículos de passeio e motocicletas. A ligação é chamada de “Corredor da Morte”, devido ao elevado índice de acidentes com vítimas fatais.

BR-364 II – As obras com pouco mais de 100 quilômetros de duplicação, terceiras pistas, passarelas além de outros itens importantes que constam no contrato de concessão estão sendo realizadas em ritmo de tartaruga. A limpeza do matagal às margens dos acostamentos foi priorizada, mas a demais obras contratuais, ainda estão no papel. Mas o pedágio já está sendo cobrado compulsoriamente. O ex-senador Acir, articulou audiência da ministra Mirian Belchior, da Casa Civil com empresários de Vilhena e do Cone Sul do Estado, que dependem da BR-364 para seus negócios. Na ocasião os empresários apresentaram documentos de duplicidade na cobrança, valores que são devolvidos, posteriormente, mas os transtornos administrativos são incalculáveis, além de as 7 praças de cobranças. Durante a reunião, a ministra entrou em contato com a direção da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e será realizada uma nova contagem dos parâmetros utilizados para a definição das tarifas com prazo previsto de 60 dias. "Nosso papel é levar os problemas de Rondônia diretamente a quem pode resolvê-los. Foi isso que fizemos, ao lado dos empresários, dos caminhoneiros e das lideranças de Vilhena” disse Acir Gurgacz.

Pedágio – Na série de entrevistas que o RONDONIA DINÂMICA está realizando com os pré-candidatos a governador e senador em Rondônia, está postada a realizada com o ex-secretário de Finanças do Estado, Luís Fernando Pereira da Silva. Segundo ele, senadores de Rondônia passaram pela Comissão de Infraestrutura e nada fizeram “para que Rondônia tivesse esse modelo de concessão”. Luís Fernando citou os 107 quilômetros de duplicação e 190 quilômetros de terceira faixa no trecho de 700km. “Esse modelo de concessão gerou um dos pedágios mais caros do Brasil, com um baixo investimento em melhoria da própria rodovia. É muito pouco para o custo que isso está gerando para Rondônia”. Leia ou assista a entrevista conduzida pelo editor do RD, Vinícius Canova acessando o site.

Pré-candidata – A caminhada rumo ao Senado pela deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina, teve início no sábado (11) com o lançamento de sua pré-candidatura em concorrido encontro de lideranças em Ji-Paraná, no Clube Vera Cruz. Participaram em caravanas representantes, apoiadores e amigos de Sílvia Cristina de vários municípios rondoniense. Sílvia é pré-candidata a uma das duas vagas que estarão em disputa nas eleições gerais de outubro, por isso está mobilizando as lideranças regionais. “Que momento especial e emocionante demais. Uma emoção linda tomou conta de mim nesta noite tão significativa. Hoje, estou oficializando a minha pré-candidatura ao Senado e poder contar aqui com o apoio de tantos amigos e de lideranças, é de fato, muito emocionante. Gratidão a todos pelas manifestações de carinho”, disse a deputada.

Fórum – Será na terça-feira (14) o I Fórum de Integração, Gestão e Desenvolvimento, às 8h30, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. O evento tem parceria da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), e os consórcios (Cincero, Sisan e Cinderondônia e apoio institucional do Sebrae-RO. Com o tema “Unindo municípios, fortalecendo a gestão e impulsionando o desenvolvimento regional”, o fórum reunirá prefeitos, vereadores, secretários municipais, equipes técnicas, instituições parceiras. Dentro da programação serão apresentados projetos, serviços e experiências voltadas ao fortalecimento da administração pública municipal com temas relacionados à saúde, saneamento básico, desenvolvimento econômico, municipalismo, regularização fundiária, gestão de resíduos sólidos, dentre outras prio4ridades na área pública municipal. A programação iniciará às 8h30, com apresentação de diversos painéis e, das 16h às 18h rodada de Tratativas Técnicas e Soluções Municipais. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Respigo

Movimentação intensa nos bastidores da política desde o final da última semana e início desta. Como a Copa do Mundo “perdeu a graça” para os brasileiros, após a desclassificação precoce da seleção dos empresários, a “ordem do dia” passa a ser as eleições gerais de outubro +++ E a futura composição da Assembleia Legislativa (Ale) é um dos assuntos predominantes. Dos 24 deputados, 4 estariam fora da disputa, dois porque disputarão outros cargos e dois devido a implicações com a Justiça Eleitoral +++ Tudo indica que os 20 restantes, que querem um novo mandato terão muitas dificuldades conseguir o objetivo. A maioria tem base suficiente para se manter, mas a pressão de ex (prefeitos, vereadores, secretários de Estado e municipais é grande e vários com chances reais de sucesso +++ A disputa promete ser célere. Bom para o eleitorado que terá uma ampla opção de voto +++ E a Copa do Mundo vai chegando ao fim. Esta semana jogam França e Espanha, às 14h, amanhã (14), e quarta-feira (1), Inglaterra e Argentina (14h +++ Os vencedores vão para a final, no domingo (19), às 14h. Os dois perdedores disputarão o terceiro lugar, no sábado, 14h.

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