OAB RO divulga lista final de advogados habilitados para o Escritório Corporativo Virtual Trabalhista; atividades iniciam hoje

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) publicou a lista final com os nomes dos profissionais aprovados no Edital nº 004/2026 para compor o novo quadro do Escritório Corporativo Virtual Trabalhista. Conforme o cronograma oficial do certame, as atividades dos advogados e advogadas habilitados começam nesta segunda-feira, 08 de junho de 2026.

CONFIRA A LISTA_FINAL_CORPORATIVO_ONLINE_2026

Ao todo, a lista final certifica 128 profissionais da advocacia que tiveram suas inscrições deferidas e documentações regularizadas. O edital disponibilizava até 200 vagas e garantiu a aplicação de políticas afirmativas, reservando percentuais para candidatos negros e pardos (28%), grupos originários (8%) e pessoas com deficiência (12%), além de assegurar a paridade de gênero em todas as modalidades.

Atuação 100% Digital e ininterrupta

O Escritório Corporativo Virtual Trabalhista da OAB RO é uma iniciativa inovadora destinada exclusivamente ao atendimento de demandas trabalhistas. Os advogados selecionados prestarão consultas, orientações jurídicas, ajuizamento de reclamações trabalhistas e acompanhamento processual de forma integralmente virtual.

O serviço funcionará através de um balcão virtual permanente, em regime de atendimento 24 horas por dia, durante os cinco dias úteis da semana. Os plantonistas atuarão em toda a circunscrição do Estado de Rondônia, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14).

Para garantir a celeridade e a modernização do acesso à Justiça, todas as ações judiciais oriundas do Escritório tramitarão obrigatoriamente no Juízo 100% Digital e perante os Núcleos de Justiça 4.0, com a realização de audiências na modalidade telepresencial.

Atenção às convocações

A OAB/RO reforça que os atendimentos serão realizados em regime de escalas de plantão virtual, definidas por sorteio público. É fundamental que os profissionais habilitados fiquem atentos ao e-mail informado no ato da inscrição, pois todas as comunicações de plantão serão enviadas por esse canal eletrônico, com tolerância de resposta de 24 horas.

Confira a lista completa

A relação nominal com os 128 advogados e advogadas aptos para o início imediato das atividades, acompanhada de seus respectivos números de inscrição na OAB, já pode ser consultada publicamente.