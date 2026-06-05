Nova cena de violência na câmara, jornalista foi agredido, agora um ativista político; PL fica com a maior fatia do Fundo Eleitoral: R$ 881 milhões

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 14h00

Agressões – Lamentáveis as cenas de violência proporcionadas por vereadores na Câmara Municipal de Porto Velho. Recentemente o solerte vereador Marcos Combate cidadãos de bem (Adir) agrediu o jornalista Edval Scheik, proprietário do site “Se liga PVH” da Capital. O profissional estava entrevistando o vereador Breno Mendes, em seu gabinete, que foi invadido por Combate, que teria agredido física e moralmente o jornalista. Dentro do gabinete do entrevistado. O caso repercutiu e teve mobilização da categoria por entidades representativas regionais e nacionais condenando a atitude, e solicitando providência de o presidente da câmara Gedeão Negrão, que preside o PSDB no Estado, que poderá até ocorrer cassação de mandato do vereador. Gedeão deu um prazo de 60 dias para que o caso seja analisado pelas comissões da Casa.

Agressões II - Esta semana ocorreu mais um caso de agressão no Legislativo Municipal da Capital. O ativista político, Alex Morong bastante conhecido nos bastidores da Assembleia Legislativa (Ale) e câmara de vereadores teria sido agredido pelo vereador Breno Mendes (Avante). Após discussão Breno teria rasgado faixas e agredido Morong, que acionou a polícia solicitando providências. O fato anterior foi no gabinete de Breno, mas a ação contra Morong o acusado é ele. O presidente Gedeão deve trocar o plenário por um rinque, os gabinetes transformados em camarins e disponibilizar luvas de boxes para que o povo possa enfrentar os “nobres pares” em condições de igualdade. Interessante é que o jornalista Nilton Salina (blog Entrelinhas), um dos mais severos críticos principalmente de os políticos despreparados não tem nenhum valentão disposto a tirar satisfações com ele. Provavelmente, porque o colega de décadas é faixa preta em judô, ex-campeão estadual e interestadual da categoria. E durma-se com um barulho desses...

Cassação? – Para que o assunto não fique esquecido, o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, Gedeão, quando recebeu uma comissão de jornalista, que foi até ele protocolar pedido de providências contra Marcos Combate, que inclusive, está sujeito a cassação do mandato, devido à quebra de decoro. Gedeão disse que a tramitação até a definição teria um prazo estimado de 60 dias. Não há dúvidas que o prazo é extremamente dilatado, pelo ato absurdo de um vereador dentro da Casa de Leis em clara demonstração de quebra de decoro. A princípio, a dedução é que o caso será “empurrado com a barriga”. No próximo mês (julho) teremos o recesso legislativo para os deputados estaduais, que também atinge os “nobres pares”, que não são parlamentares, mas sim legisladores. Não basta ao presidente Gedeão dar solução de continuidade aos trâmites legais do documento, mas que de celeridade.

Eleitores – Nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) Vilhena e Cacoal travaram uma disputa acirrada na disputa pelo quarto colégio eleitoral de Rondônia. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na época Porto Velho estava com 362.248 eleitores em condições de votar. O segundo maior colégio eleitoral do Estado era Ji-Paraná, 96.949 eleitores. A disputa pelo terceiro lugar foi equilibrada, mas Ariquemes ficou no terceiro lugar do pódio somando 73.701 eleitores. Mas o equilíbrio vem na disputa do quarto e do quinto lugares, sendo que Vilhena, município maior e mais importante econômica, social e politicamente do Cone Sul estava com 69.345 eleitores, e Cacoal, município que predomina na Região do Café, tinha, na ocasião, 69.088 eleitores em condições de votar. Vilhena era o quinto nas eleições municipais em 2020, mais aumentou em 8.163 eleitores com relação a 2024 e subiu para quarto, onde estava Cacoal, que ampliou em 5.601 o número de eleitores. Em breve o TRE-RO divulgará o novo quadro para as eleições de outubro deste ano.

Campanha – Candidatos do PL não poderão reclamar da falta de recursos para a campanha política nas eleições gerais de outubro. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dão conta, que serão distribuídos R$ 4,9 bilhões do Fundo de Financiamento de Campanha (FFC) para os 30 partidos que estão em condições de concorrer às eleições deste ano. O PL terá a maior fatia do fundo e receberá R$ 881 milhões. O segundo a ser favorecido é o PT, R$ 615 milhões, e em terceiro o União Brasil (UB) com R$ 526 milhões. Somadas as três legendas receberão cerca de 40% do FFC. O repasse milionário foi criado em 2017, após decisão do STF, que em 2015 proibiu empresas privadas financiarem campanhas eleitorais, Além do Fundo Eleitoral os partidos recebem o Fundo Partidário, que as siglas partidárias recebem para manutenção das atividades administrativas.

Respigo

O deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), maior votação (25.609 votos) à Assembleia Legislativa (Ale) nas eleições de 2022, pela segunda vez na atual legislatura está de licença. Até o final deste mês o suplente Jesuíno Boabaid (PSD-PVH) estará respondendo pelo cargo +++ Jesuíno é político experiente, já foi deputado em mais e uma legislatura e substitui Laerte que está em tratamento de saúde. Boabaid se destaca pela luta em favor da valorização do servidor público, segurança pública e fortalecimento das instituições +++ Nota-se que uma das preocupações do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) é com o trânsito. Realmente a Capital tem um sistema de trânsito complicado e confuso em alguns locais, mas o problema maior, ainda, são os motoqueiros, principalmente os motoboys que fazem entregas +++ Abusam da velocidade, ultrapassam pela direita, não respeitam semáforos, abusam da velocidade. E tudo ocorre sem que seja feita uma fiscalização eficiente, segura +++ E o problema só será resolvido caso tenhamos agentes de trânsito e policiais nas ruas. É preciso orientar, fiscalizar e, se necessário, multar, apreender, punir com rigor +++ Nos horários de pico a fiscalização deve ser com maior intensidade. Os que praticam irregularidades como “furar” semáforos deve ter a motocicleta ou veículo apreendidos e os infratores multados, pois para eles não basta a Lei, mas os rigores da Lei +++ O Brasil joga amistosamente no sábado (6), às 18h com o Egito, no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, Estados Unidos. O jogo será o último antes da estreia na Copa do Mundo no dia 13, contra o Marrocos em Nova Jersey.

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