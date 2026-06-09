Mulheres ganham destaque nos Jogos Municipais de Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 09/06/2026 às 10h37

A força feminina esteve em evidência na abertura dos Jogos Municipais Escolares de 2026 (JEM), em Porto Velho. Entre histórias de dedicação, superação e amor pelo esporte, uma delas chama atenção pelo legado construído ao longo dos anos: o da professora de educação física e técnica de ginástica rítmica, Francimeire Mary.

A relação dela com o esporte começou ainda na infância, aos 10 anos de idade, quando teve o primeiro contato com o xadrez. Na adolescência, ampliou sua trajetória esportiva ao praticar voleibol e handebol, experiências que contribuíram para sua formação pessoal e profissional, tornando-se professora de educação física. Hoje, ela se dedica ao desenvolvimento de jovens atletas por meio da ginástica rítmica, modalidade que encontrou espaço nos Jogos Municipais após mais de uma década sem a realização da competição.

À frente de uma equipe formada exclusivamente por meninas, Francimeire acompanha de perto o crescimento de atletas que encontraram no esporte uma oportunidade de transformação.

“Tenho muito orgulho do projeto que construímos. Começamos em 2015 com um sonho e hoje, contamos com 15 atletas dedicadas à ginástica rítmica. Ver a evolução de cada uma delas é uma das maiores recompensas da minha trajetória”.

Para a técnica, o esporte vai muito além dos resultados e das medalhas. O trabalho desenvolvido busca formar cidadãs preparadas para os desafios da vida.

“Me sinto orgulhosa em poder disciplinar de forma pedagógica, acolhedora e responsável, oferecendo condições para levar o esporte até essas jovens, desde as iniciantes até as atletas mais avançadas tecnicamente. Cada conquista delas representa também um crescimento humano e pessoal”.

Entre os destaques da equipe está a atleta Manuela, de 15 anos, atual campeã dos Jogos Municipais Escolares na ginástica rítmica. Para ela, o esporte se tornou um dos principais aliados no processo de crescimento e amadurecimento.

Ao longo da trajetória, Manuela aprendeu valores como disciplina, dedicação, força, garra, responsabilidade e perseverança. Mesmo diante dos desafios, a jovem atleta vivenciou experiências que antes pareciam distantes, como viajar e conhecer novas culturas e pessoas que contribuíram para seu desenvolvimento e para a conquista de importantes resultados.

“Participar dos Jogos Municipais foi uma experiência muito especial. Além da oportunidade de representar minha equipe e minha escola, pude competir na minha cidade e mostrar todo o esforço e treinamento realizados ao longo dos anos. Competir, para mim, significa superar meus próprios desafios”, contou a atleta.

Para toda a equipe, formada integralmente por mulheres, os Jogos Municipais representam muito mais que uma competição. O evento é visto como um espaço de aprendizado, novas experiências, troca de conhecimentos e motivação para continuar evoluindo dentro e fora dos ginásios.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da retomada dos Jogos Municipais e o que isso representa para os jovens atletas.

“Os Jogos Municipais retornaram para fortalecer ainda mais o esporte na capital, garantindo a oportunidade de participação para todos os alunos e gerando sentimento de pertencimento. Por meio do JEM, temos uma base para grandes competições estaduais, nacionais e até internacionais”.

O secretário Cássio Moura, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), destacou o protagonismo feminino como essencial para esta edição dos jogos.

“Fico feliz em ver a participação dessas meninas, que, ainda novas, sonham com grandes campeonatos. Poder proporcionar isso dentro do nosso município, após tantos anos, é fundamental para um futuro promissor. Quem sabe, um dia, vejamos uma delas competindo em uma Olimpíada”, relatou, orgulhoso com a participação.

Mais do que formar campeãs, histórias como as de Francimeire e Manuela mostram que o esporte é capaz de abrir caminhos, fortalecer sonhos e transformar realidades. Em Porto Velho, o protagonismo feminino segue crescendo e inspirando novas gerações a acreditarem no próprio potencial.

Os Jogos Escolares Municipais de Porto Velho seguem até o dia 14 de junho, contando com a participação de 68 escolas e mais de 2.400 estudantes-atletas inscritos nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), disputando modalidades como futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica.