Conscientização ambiental e segurança no trânsito marcam evento com ciclistas na capital

Por Michele Carvalho

Publicada em 08/06/2026 às 16h25

Reunindo ciclistas, atletas, famílias e moradores da comunidade em uma programação voltada à promoção da atividade física, conscientização ambiental e solidariedade, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) participou, no sábado (6), do 8º Ecobike – Pedalando pelo Meio Ambiente, realizado na Praça Centro de Artes e Esportes Unificados Valmir Ferreira (CEU), na Zona Leste de Porto Velho.

O passeio ciclístico que foi promovido por uma empresa de turismo de aventura, em parceria com o Detran-RO percorreu ruas e avenidas da Zona Leste da Capital, levando mensagens de preservação ambiental e incentivando hábitos saudáveis e seguros no trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas que unem cidadania, esporte e educação contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com o bem-estar coletivo. “Ações como essa evidencia valores importantes para a convivência em comunidade, promovendo qualidade de vida e incentivando a preservação do meio ambiente”, destacou.

TRÂNSITO SEGURO

Durante a programação, o Detran-RO realizou atividades educativas voltadas à conscientização para um trânsito mais seguro, além de apoiar as ações ambientais desenvolvidas ao longo do evento. Também foram promovidas atividades recreativas, sorteios e momentos de integração com os participantes.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressaltou a importância da participação da autarquia em eventos que aproximam a instituição da população. “O Ecobike é uma iniciativa que reúne esporte, educação, sustentabilidade e cidadania. O objetivo é contribuir para a formação de uma cultura de paz no trânsito, ampliando o alcance desse trabalho junto à comunidade.”

Encerrando as atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho foram sorteadas garrafas personalizadas do Detran-RO e uma bicicleta entre os participantes. Também houve a distribuição de mudas frutíferas, incentivando práticas sustentáveis e reforçando o compromisso coletivo com a preservação ambiental.