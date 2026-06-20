Confira lista final com os 72 profissionais selecionados para o Escritório Corporativo Virtual Trabalhista

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 20/06/2026 às 09h36

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) tornou pública a relação final dos 72 advogados e advogadas habilitados para compor o Escritório Corporativo Virtual Trabalhista. O resultado conclui as etapas do Edital nº 005/2026, promovendo a renovação completa do quadro de plantonistas que atuam no projeto de suporte à cidadania.



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Os profissionais selecionados cumpriram os requisitos regimentais e tecnológicos necessários e assumirão as escalas a partir de 1º de julho de 2026. O grupo prestará suporte em consultas, orientações jurídicas e no ajuizamento de reclamações trabalhistas em regime de plantão virtual 24 horas, cobrindo todas as áreas de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14).

Inclusão social e advocacia 100% digital

Seguindo as premissas institucionais e as políticas afirmativas fixadas pela Seccional, a distribuição de vagas contemplou a paridade de gênero e reservou percentuais de inclusão para candidatos negros e pardos, membros de grupos originários e pessoas com deficiência (PCD).

Todas as ações propostas pela equipe do Escritório terão andamento por meio do Juízo 100% Digital e dos Núcleos de Justiça 4.0, garantindo o uso de ferramentas eletrônicas e audiências telepresenciais para ampliar a rapidez no acesso à jurisdição.

As primeiras escalas de plantão serão organizadas por ordem cronológica mediante sorteio público, agendado para o dia 30 de junho de 2026, véspera do início oficial das atividades. A OAB RO orienta os profissionais habilitados a manterem seus canais de contato atualizados para o recebimento das comunicações oficiais das rotinas de atendimento.

A relação final com os nomes de todos os 72 novos integrantes, iniciando por Thais Ingrid Chaves Dias e encerrando com Rita de Cassia Rodrigues da Silva Souza, já se encontra disponível para consulta.