Prefeitura orienta população sobre onde descartar corretamente diferentes tipos de resíduos

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 09h11

Visando orientar a população sobre o descarte correto de resíduos, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), indica os locais adequados para a destinação de diferentes tipos de materiais, como poda de árvores e madeiras, restos de materiais de construção, papelão e plásticos, cama box, colchões, sofás, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, além de pilhas, baterias e pneus.

A iniciativa conta com o apoio de empresas parceiras do município, que disponibilizam espaços apropriados para o recebimento desses materiais, contribuindo para a redução de impactos ambientais e para a manutenção da limpeza urbana.

Resíduos provenientes de poda de árvores e madeiras podem ser destinados à Cerâmica Santo Augusto, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 07h30 às 11h30.

Já os restos de materiais de construção devem ser encaminhados à Construtora Dalla Vale, localizada atrás do Restaurante Caipirão, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para o descarte de papelão e plásticos, a orientação é procurar a Ciaple/Delplas, situada no Setor 19, próximo à base da Polícia Militar, também de segunda a sexta-feira, nos mesmos horários.

Itens como cama box, colchões, sofás, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos podem ser descartados no contêiner disponível no Parque de Exposições, localizado próximo ao salão de eventos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Caso o morador não tenha meios para transportar os objetos, é possível entrar em contato com a Semma para agendar a retirada.

Pilhas e baterias devem ser entregues em pontos específicos, como a Farmácia Drogasil, o Supermercado Irmãos Gonçalves e o Atacadão, respeitando o horário de funcionamento de cada estabelecimento. Já os pneus podem ser destinados ao Posto Parada Grande (Polaco), conforme o horário de funcionamento do local.

A Semma reforça que o descarte irregular de resíduos pode causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação do solo e da água, além da proliferação de doenças.

O município também alerta que essa prática está sujeita à aplicação de multa, com valor inicial de R$ 900. Por isso, a participação da população é fundamental para manter a cidade limpa, organizada e sustentável.