Rondônia destaca marcas na Brasil BioMarket e reafirma protagonismo na bioeconomia amazônica

Loja do Sebrae na COP30 reúne negócios sustentáveis de 22 estados. Com 900 produtos, 250 pequenas empresas representam a força criativa dos seis biomas nacionais
Com sete pequenos negócios, Rondônia consolida sua presença na loja Brasil BioMarket, idealizada pelo Sebrae, na COP30, como um dos destaques da vitrine global da bioeconomia amazônica. As marcas do estado apresentam produtos de artesanato, confecção, alimentos e bebidas, biojoias e biocosméticos, combinando inovação, sustentabilidade e identidade cultural. A participação reforça o papel de Rondônia na valorização da floresta em pé e na promoção de negócios que aliam impacto social, geração de renda e preservação ambiental.
Entre os pequenos negócios participantes, a Castanhas Ouro Verde, de Porto Velho (RO), é referência na produção de derivados da castanha-da-amazônia, uma das cadeias mais simbólicas e sustentáveis da região. Atua no beneficiamento de castanhas selecionadas e na criação de produtos como barras energéticas, farinhas, óleos e snacks naturais, unindo nutrição, sabor e responsabilidade socioambiental. Suas práticas fortalecem comunidades extrativistas e ampliam a economia da floresta em pé.
Já a Saboaria Rondônia traduz a força da bioeconomia criativa do estado ao transformar insumos amazônicos em sabões, sabonetes e cosméticos artesanais de alta qualidade. As fórmulas, elaboradas com óleos vegetais, manteigas naturais e extratos da floresta, valorizam o bem-estar, a sustentabilidade e o cuidado com a pele, mantendo um compromisso com a produção responsável e livre de químicos agressivos.
O empreendedorismo rondoniense também está presente na Brasil BioMarket com as marcas Chocolate Tiengo, Top Amazon Cosméticos, Glória Verçosa bolsas, Aromas Amazônico e Associação Indígena Assiza Ikólóéhj. Os visitantes da COP30 podem conhecer de perto os produtos dessas e de outras marcas sustentáveis na loja Brasil BioMarket, aberta ao público até 21 de novembro, com entrada gratuita.
Brasil BioMarket na COP30: saiba onde e quando conferir os produtos
A loja Brasil Biomarket projeta negócios que integram sustentabilidade com impacto social, ampliando renda e visibilidade para empreendedores de 22 estados representados. A loja atingiu a marca de R$100 mil nos dois primeiros dias de funcionamento. São 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros. A Brasil BioMarket funciona em dois locais da COP30, tanto na Green Zone, que é aberta ao público, quanto na En-Zone, espaço do Sebrae voltado ao empreendedorismo, instalado na Tv. Rui Barbosa, 200 (Reduto). Os dois espaços funcionam até 21 de novembro, das 8h às 22h (Green Zone) e das 16h às 22h (En-Zone).
O Sebrae na COP30
Com estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua presença na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade do país. Além de vitrine viva de inovação e cultura, é um espaço de diálogo e network, com sala de reuniões, auditório e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando lideranças, investidores e empreendedores.
De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, com atrações como webséries e documentários exibidos no “PedaCine do Brasil”, apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e trabalha em ativações urbanas e outros pontos de presença pela capital do Pará.
