PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com chuvas nesta segunda-feira (17) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 17/11/2025 às 07h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (17), indica céu com muitas nuvens e com chuvas ao longo do dia.

O dia é de muitas nuvens em toda região, com a possibilidade de chuvas isoladas atingindo todo estado do Tocantins, Amapá e Roraima. A mesma condição afeta grande parte do Pará, exceto o extremo sudoeste, em Novo Progresso, e alguns locais ao nordeste do Amazonas, como em Parintins.

No restante dos territórios, a previsão é de pancadas com trovoadas, como nas capitais Rio Branco, Manaus e Porto Velho.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Geral Tempo
Imprimir imprimir