PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com chuvas nesta segunda-feira (17) no Norte

Publicada em 17/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (17), indica céu com muitas nuvens e com chuvas ao longo do dia.
O dia é de muitas nuvens em toda região, com a possibilidade de chuvas isoladas atingindo todo estado do Tocantins, Amapá e Roraima. A mesma condição afeta grande parte do Pará, exceto o extremo sudoeste, em Novo Progresso, e alguns locais ao nordeste do Amazonas, como em Parintins.
No restante dos territórios, a previsão é de pancadas com trovoadas, como nas capitais Rio Branco, Manaus e Porto Velho.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!