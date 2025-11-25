Presidente da FFER visita escritório da CBF em Miami

Publicada em 25/11/2025 às 10h17
O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia fez uma visita de cortesia ao escritório da CBF em Miami nos Estados Unidos da América, Heitor Costa conheceu de perto parte do projeto de internacionalização da entidade, que busca ampliar a presença da marca CBF no cenário mundial, fortalecendo laços com o mercado norte-americano e também criar oportunidades para as modalidades do futebol brasileiro.
O presidente da FFER foi recebido pelo diretor da CBF e vice presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Bruno Costa, que aproveitou para mostrar as ações de expansão da marca CBF, planejamento estratégico que estão sendo executados na estão do presidente Samir Xaud. Heitor Costa parabenizou a CBF pelas ações, "é um projeto audacioso e necessário, presidente Samir e o Bruno, que está conduzindo as ações estão de parabéns, o projeto foi pensado e está sendo bem executado, estamos próximo da Copa do Mundo e cerca de 75% dos jogos estão previstos para acontecer nos Estados Unidos, lembrando que em Miami também estão sediadas as entidades FIFA e CONCACAF, tornando a região num centro de negócios do mundo da bola", citou Heitor Costa.
Para Bruno Costa o futebol possui uma dinâmica peculiar, é um esporte que abre portas e gera oportunidades por ser universal, "olha não se engane mesmo aqui, distante geograficamente, eu estou muito presente no Brasil em Rondônia na CBF na FFER, estando em qualquer lugar do planeta, graças a tecnologia e ferramentas disponíveis, o futebol proporciona um riquíssimo network da bola, com várias conexões quem abrem portas e geram oportunidades para o nosso futebol", citou Bruno Costa.
Ainda nesta semana o presidente da FFER Heitor Costa cumpre agenda de compromissos na CBF, discutindo pautas do futebol brasileiro e também do futebol rondoniense.
