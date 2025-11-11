Entrevista - Prefeito Léo Moraes fala das ações para regularizar coleta de lixo em Porto Velho

Publicada em 11/11/2025 às 17h01
A melhoria dos serviços de coleta de resíduos foi a pauta principal do prefeito Léo Moraes (Podemos) durante entrevista para emissora de rádio em Porto Velho. Moraes prestou esclarecimentos para a população sobre reclamações dos transtornos devido à necessidade de alterações contratuais por determinação de órgãos públicos.
“Eu sou funcionário de mais de 500 mil pessoas e cobro a toda a minha equipe para que as coisas avancem. Ao contrário do que acontecia antes, nós estamos cumprindo as determinações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Eu não estou aqui para choramingar, mas o que não pode acontecer é a população ser prejudicada”, afirmou.
De acordo com o prefeito, a empresa responsável pela coleta passa por um período de adaptação, mas a administração municipal não aceitará falhas que afetem o cidadão.
“Seja por falta de expertise — e isso já havia sido alertado — a população não quer saber disso. Nós estabelecemos prazos, um plano de trabalho e aplicamos uma multa pesada. Pedimos desculpas, mas, segundo a concessionária, 80% da coleta já foi restabelecida”, declarou.
As medidas adotadas pela prefeitura foram duras e incisivas, com o objetivo de garantir resultados rápidos e qualidade na prestação do serviço.
“Essa instabilidade aumenta o tempo de adaptação, mas não vamos aceitar isso. Por isso tomamos medidas firmes, pesadas, seja quem for. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida da população”, reforçou.
Moraes lembrou que o problema atual é consequência de um contrato precário que perdurou por mais de uma década.
“Isso já aconteceu em outros momentos. Quando fui vereador, enfrentamos graves problemas com o lixo. Foram mais de 11 anos de um serviço essencial prestado por meio de um contrato precário. Precisamos diminuir esse tempo de transição”, argumentou.
Operação Cidade Limpa e avanços
Léo Moraes mencionou o andamento da Operação Cidade Limpa, considerada por ele a maior ação de zeladoria da história de Porto Velho, com mais de 200 servidores atuando simultaneamente.
“Estamos com a maior operação de limpeza da história, com ações intensas de zeladoria. Mesmo com as dificuldades herdadas, estamos superando. Já entregamos resultados concretos”, disse.
Entre as realizações apontadas, Moraes falou sobre o fim de pontos históricos de alagamento no perímetro urbano da capital.
“O melhor está por vir. As intervenções deram resultados concretos. Desde setembro chove constantemente, e mesmo assim conseguimos resolver vários pontos de alagamento que existiam há anos”, ressaltou.
Prevenção às queimadas e natal histórico
Outro ponto destacado foi o controle das queimadas urbanas, que segundo o prefeito, teve resultados expressivos neste ano.
“Hoje temos brigadistas e equipamentos próprios, o que fez toda a diferença. O trabalho de prevenção e autuação foi efetivo, e o cenário é completamente diferente do ano passado”, garantiu.
Léo Moraes também anunciou que Porto Velho terá o natal mais grandioso de sua história, com uma ampla programação cultural e de lazer.
“Vamos ter o natal mais impressionante e acolhedor que Porto Velho já viu. Teremos pista de patinação no gelo, trenzinho, árvore interativa, casa do Papai Noel e iluminação especial nos centros comerciais e distritos. Será um momento bonito para a sociedade”, anunciou.
Iluminação pública e recado final
O prefeito mencionou ainda os avanços no setor de iluminação pública, destacando os investimentos em modernização e manutenção.
“Tivemos um problema no Espaço Alternativo, mas essa área não é de competência municipal. No que é responsabilidade da prefeitura, estamos atuando com eficiência e levando luz para nossa população”, afirmou.
Encerrando a entrevista, Léo Moraes deixou uma mensagem direta a quem tenta, segundo ele, criar obstáculos à atual gestão.
“Eu tenho portas abertas para conversar com todo mundo. Quando eu criticava, fazia de forma direta, nunca me escondi atrás de ninguém. Ato de covardia não faz parte da minha índole. Espero que os líderes ajam de forma transparente, olho no olho. O que passou, passou — agora é hora de trabalhar por Porto Velho”, concluiu.
Relação política e diálogo aberto
Léo Moraes também comentou sobre sua relação com o ex-prefeito Hildon Chaves e com a deputada Ieda Chaves, afirmando que mantém o diálogo aberto com todos os que desejam contribuir com o desenvolvimento da cidade.
“Não tenho relação pessoal com o ex-prefeito Hildon Chaves nem com a deputada Ieda, mas o diálogo está sempre aberto. Reconhecemos quem ajuda Porto Velho, como na praça Marise Castiel, que foi inaugurada com emenda da deputada. Não se trata de gostar ou não — se o recurso veio para o bem da cidade, nós reconhecemos”, afirmou.
Na última segunda-feira (10), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (PODE), concedeu entrevista ao programa Papo de Redação, transmitido em rede estadual pela Rádio Parecis FM.
