CONFRATERNIZAÇÃO

Festa dos Jornalistas de Rondônia vai sortear quase R$ 20 mil em prêmios e terá várias atrações musicais

“Rádio Atena sorteará uma motoneta e capacete avaliados em R$11 mil e Rádio Clube Cidade R$1.500, além dos tradicionais brindes da Toca do Coelho e Jirau Energia”