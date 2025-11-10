Festa dos Jornalistas de Rondônia vai sortear quase R$ 20 mil em prêmios e terá várias atrações musicais

Publicada em 10/11/2025 às 11h27
A 13ª edição da Festa dos Jornalistas de Rondônia, marcada para 6 de dezembro de 2025, promete uma programação animada com diversas atrações musicais. O evento, que é exclusivo para profissionais atuantes da comunicação do Estado, terá como grande prêmio uma motoneta com capacete, no valor de R$ 11 mil, ofertado pela Rádio Atena FM. Também vai sortear a quantia de R$1.500, ofertado pela Rádio Clube Cidade FM, e ainda vários brindes da Toca do Coelho e Jirau Energia.
PATROCINADORES E APOIADORES
Por enquanto a festa conta com o apoio de importantes nomes e instituições, como o governador do Estado Marcos Rocha, senador Confúcio Moura, deputado Eyder Brasil, Daniel Pitbul, deputado Ribeiro do Sinpol, vereador Zé Paroca, o Grupo César Cassol e a FIERO, Fecomércio, Toca do Coelho, Rádio Atena FM, Rádio Clube Cidade FM, refrigerantes Dydyo, Coronel Church e Rovema.
DATA E LOCAL
Data: 06 de Dezembro de 2025 (sábado)
Horário: das 10h às 18h
Local: Restaurante Pitbull
Endereço: Rua da Estrada de Ferro, 3434, bairro Triângulo, Porto Velho
INGRESSOS
A entrada será mediante a doação de 2 kg ou mais de alimentos não perecíveis por pessoa.
PROGRAMAÇÃO E ATRATIVOS
Shows Musicais: A festa contará com um tributo oficial a Elvis Presley, o sambista Beto César, a dupla Eduardo Lima e Veríssimo Batera (MPB e Pop Rock), e a discotecagem de Kau Gomes.
Alimentação: Será servida feijoada aos participantes, acompanhada de Chopp Coronel Church, refrigerantes Dydyo, água e sorvetes Dullin.
“O evento tem um caráter solidário. Toda a comida arrecadada será doada ao Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer (NACC). Parte das doações também será destinada a ajudar jornalistas que enfrentam dificuldades financeiras”, ressaltou a presidente do grupo União dos Jornalistas, que organiza o evento, jornalista Yalle Dantas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!