Publicada em 29/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1913 – Pelo decreto 741 o governador amazonense Jonathas Pedroza eleva o povoado de Porto Velho à categoria de Vila, subordinada à Comarca de Humaitá.
1931 – O jornal “Alto Madeira” publica extensa explicação sobre as novas regras do “off-side” (impedimento), e orientação sobre mastros demarcatório das laterais do campo de jogo.
1954 – Em artigo analisando o eleitor do Guaporé, que em 1955 votou para presidente da República, o médico Osvaldo Piana, pai, cita o que ocorre até hoje: 80% do eleitorado vota sem conhecer o candidato.
1985 – O programa Polamazônia vai aplicar ano que vem CR$ 3,2 bi, com a maioria dos recursos através da Sudeco.
1985 – O Ministério das Comunicações autorizou mais 5 emissoras de rádio em Rondônia: Ariquemes, Ouro Preto, Colorado e Rolim de Moura.
1990 – O PT, cujo candidato a governador foi o 5º dentre 6 pretendentes, prega “voto nulo” no returno da eleição. Mas no returno suas lideranças apoiaram os candidatos Valdir Raupp e outras Osvaldo Piana.
HOJE É
Dia Nacional do Balconista. Dia da merendeira escolar. Dia do Comerciário. Dia do Fisiculturista. Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra. Dia da decoração. Dia nacional de luta contra o reumatismo. Dia do designer de interiores.
Católicos celebram São Marcelo,
BRASIL
1944 — II Guerra Mundial: a Força Expedicionária Brasileira conquista Lama di Sotto, Lama di Sopra, Pradescello, Pian de los Rios, Collo e San Chirico. 1969 – Eleito pelo Congresso, Emílio G. Médici (1905/1985) assume como o 28º presidente brasileiro. 2022 — Luiz Inácio Lula da Silva, é eleito pela 3ª vez, presidente do Brasil
MUNDO
1925 – O escocês John Logie Baird (1888/1946) faz, em Londres, a 1ª exibição pública de imagem na TV, em movimento. 1947 — Estabelecido o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, depois OMC.
FOTO DO DIA
VOCÊ SABIA?
Que em 1925 o Nacional, campeão amazonense, veio jogar em Porto Velho e a equipe local desistiu ao fim do 1º tempo, alegando cansaço de seus jogadores, quando o placar já era 8x0 para os visitantes?
Que o voleibol rondoniense, dirigido pelos técnicos Gil e Cardoso, ganharam campeonatos brasileiros em 1979 e 1981, nos dois naipes?
Que o multi-campeão Garrincha, bicampeão mundial de futebol jogou em 1973 em Guajará-Mirim e em Porto Velho?
Que nos Jogos Olímpicos de 1996 e 2000, a atleta Maria Edivânia de Oliveira, a lateral “Nenê”, era natural da zona ribeirinha de Porto Velho e iniciou jogando no campo da AFA, no Areal?
Que os bicampeões mundiais de futebol Djalma Santos e Belini estiveram presentes numa reunião da Câmara Municipal de Porto Velho na década de 1970, quando foram homenageados?
Que vários paratletas ganhadores até de medalhas paraolímpicas, começaram suas vidas esportivas treinando com o professor Sílvio - Cubiu - Corsino (FOTO) na calçada do “Aluizão”?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!