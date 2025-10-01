Delegação de Rondônia marca presença no maior evento de mulheres contabilistas do país

Publicada em 01/10/2025 às 15h38
14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista (ENMC) começou na quarta-feira (24) e seguiu até sexta-feira (26), em Natal (RN). Mais do que atualizar os participantes sobre mudanças legislativas e tecnológicas, o evento abriu espaço para refletir sobre o posicionamento das mulheres contabilistas no mercado e os novos rumos da profissão.
De Rondônia, contabilistas representaram os municípios de Rolim de Moura, Alta Floresta, Cerejeiras, Porto Velho, Seringueira e Ji-Paraná. A delegação contou com 18 empresários contadores, acompanhados por um técnico do Sebrae em Rondônia, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento e ampliando a presença do estado no evento.
Para o Sebrae, ao apoiar a comitiva rondoniense, o principal objetivo foi fortalecer o papel dos profissionais da contabilidade como parceiros estratégicos no desenvolvimento dos pequenos negócios.
A missão buscou proporcionar aos contadores uma experiência enriquecedora de aprendizado, networking e troca de boas práticas, além de valorizar o protagonismo feminino na classe contábil. Essa iniciativa reforça a visão empreendedora desses profissionais, que têm papel fundamental na orientação e no crescimento dos empreendedores locais.
A contadora Rosa Pontes, conselheira do CRC/RO, destacou a importância do evento e do apoio do Sebrae:
"No dia 24, 25 e 26 de setembro, eu tive a oportunidade de participar do evento nacional de mulheres contabilistas, realizado em Natal, Rio Grande do Norte, experiência que se revelou extremamente enriquecedora no espaço profissional e no pessoal. É importante destacar o papel fundamental do Sebrae, que foi um grande parceiro e viabilizou a nossa participação no evento por meio de um apoio essencial. Participar desse evento representou um marco importante na minha trajetória, permitindo ampliar conhecimento, fortalecer as redes de contatos e reafirmar o compromisso com o desenvolvimento profissional e com o protagonismo feminino. Sou grata ao Sebrae por nos proporcionar a participação em mais um evento. Muito obrigada. Gratidão."
A programação do encontro trouxe debates sobre reforma tributária, inovação tecnológica, governança, sustentabilidade, ética, saúde mental e liderança feminina, além de oficinas práticas e atividades culturais.
Entre os destaques da grade, a contadora e influenciadora Zenaide Carvalho participou como palestrante e reforçou a necessidade de diversificar formas de atuação, ocupando espaços estratégicos que garantam boa rentabilidade.
Apesar de muitas profissionais da contabilidade ainda concentrarem sua atuação em serviços tradicionais, como folha de pagamento e relatórios, o mercado atual exige muito mais. Os empreendedores buscam apoio em áreas como gestão financeira, precificação e até marketing.
O conceito de contabilidade lucrativa surge como uma proposta que vai além das obrigações técnicas: trata-se de olhar para a gestão de forma estratégica, ajudando não apenas a aumentar a receita do cliente, mas também a da própria contadora.
Os contabilistas rondonienses também se destacaram no evento. A forte integração do grupo, o espírito colaborativo e o entusiasmo em representar o estado no cenário nacional chamaram atenção. Foram notáveis o comprometimento, a postura profissional e o interesse em adquirir novos conhecimentos para aplicar em seus negócios e repassar aos clientes empreendedores.
Além disso, Rondônia brilhou nas Olimpíadas de Contabilidade, com dois finalistas na categoria estudante, incluindo o grande campeão. Essa é a segunda conquista consecutiva do estado na competição, mostrando que Rondônia tem revelado profissionais cada vez mais qualificados e comprometidos com a inovação e o fortalecimento do empreendedorismo.
Após essa experiência enriquecedora, o Sebrae em Rondônia já planeja ampliar as ações de capacitação voltadas aos profissionais da contabilidade, fortalecendo a parceria com esse público estratégico. O foco é contribuir para que os contadores estejam cada vez mais preparados para apoiar o crescimento dos pequenos negócios e para atuar como agentes de transformação no mercado.
Com a futura reforma fiscal, o papel do contabilista tende a se tornar ainda mais essencial, exigindo profissionais capacitados e alinhados às novas ferramentas e tendências. Nesse cenário, a presença de Rondônia no ENMC reforça que a classe contábil local está pronta para assumir o protagonismo.
