Após a cobrança pública de Camargo, Governo finalmente encaminhou o projeto à ALE, que aprovou o reajuste durante a sessão do dia 21

Publicada em 22/10/2025 às 09h41
Na sessão ordinária realizada no último dia 21, o Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de reajuste do auxílio-alimentação e transporte destinado aos profissionais da Educação e da Saúde. A medida ocorre após forte cobrança do deputado estadual Delegado Camargo, que vinha pressionando o Executivo a cumprir o compromisso assumido com as categorias.
Durante a sessão plenária do dia 14, o parlamentar fez um pronunciamento incisivo cobrando o envio imediato da proposta, que prevê R$ 500 de vale-alimentação e R$ 200 de vale-transporte para servidores que recebem até quatro salários mínimos. Delegado Camargo destacou que o governo vinha adiando o envio do projeto, gerando frustração e indignação entre os trabalhadores.
“Atenção, todos os profissionais da área da Saúde e da Educação. Mais uma vez frustrados na expectativa. O governo não mandou até agora o projeto que prometeu para vocês. Lembram daquele acordo vergonhoso, oferecendo R$ 500 de vale-alimentação e R$ 200 de vale-transporte? E não é para todo mundo, é só para quem ganha até quatro salários mínimos”, afirmou o deputado.
Delegado Camargo classificou como desrespeitosa a demora do Executivo e lembrou que as categorias essenciais, especialmente os profissionais da Saúde, chamados de heróis durante a pandemia, e os da Educação, responsáveis pela formação das novas gerações, merecem valorização real e condições de trabalho dignas.
O parlamentar ainda comparou a situação com promessas não cumpridas em outras áreas, como Segurança Pública, reforçando que o problema é de gestão e comando.
“Pior que um mau comandante é um governo sem comando. Cada secretaria virou um mini governo, ninguém se entende. Cadê o governador? O senhor já não cumpriu com a construção do Euro, nem com o Hospital Regional de Ariquemes, nem com a Segurança Pública. Agora não vai cumprir também com a Educação e a Saúde?”, questionou.
O deputado Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com a defesa dos profissionais da Saúde e da Educação, ressaltando que, embora o reajuste seja um avanço, o valor ainda é insuficiente diante das necessidades das categorias. O parlamentar afirmou que continuará lutando por uma valorização justa e pela melhoria das condições de trabalho desses profissionais, fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!