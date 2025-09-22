Categorias mais buscadas na Black Friday e onde achar os maiores descontos

Publicada em 22/09/2025 às 14h57
A cada ano, milhões de consumidores esperam ansiosamente pela data mais movimentada do comércio eletrônico. Não é por acaso: durante esse período é possível encontrar as melhores ofertas Black Friday em diferentes segmentos, que vão desde tecnologia até moda e itens para o lar. A grande questão é saber em quais categorias estão os maiores descontos e como aproveitar ao máximo essa oportunidade.
Eletrônicos: os campeões de procura
Entre os produtos mais buscados, os eletrônicos lideram com folga. Smartphones, notebooks, televisores e acessórios tecnológicos estão sempre entre os itens que mais atraem consumidores. Isso acontece porque, fora da Black Friday, esses produtos geralmente têm preços mais elevados, tornando os descontos ainda mais atrativos.
O que vale a pena observar
● Smartphones: modelos intermediários e premium costumam ter quedas significativas de preço.
● Televisores: a cada ano novos lançamentos chegam ao mercado, e versões anteriores acabam ficando mais acessíveis durante a Black Friday.
● Notebooks e tablets: ótimos para quem estuda, trabalha ou busca entretenimento, e contam normalmente com promoções expressivas.
Pesquisar com antecedência o valor médio desses itens é uma estratégia essencial para identificar descontos reais e evitar cair em falsas promoções.
Moda e acessórios: estilo com economia
Outra categoria em alta é a de moda e acessórios. Roupas, calçados, bolsas e relógios entram em destaque nessa época, já que muitas pessoas aproveitam para renovar o guarda-roupa pagando menos. Além disso, com a proximidade das festas de fim de ano, cresce a busca por looks para ocasiões especiais.
Tendências de compra
● Roupas casuais e de verão, aproveitando a estação.
● Tênis esportivos, que combinam conforto e estilo.
● Relógios e óculos de sol, muito procurados como opção de presente.
Esse segmento tem a vantagem de oferecer variedade para diferentes estilos e orçamentos, o que aumenta as chances de encontrar descontos que realmente valham a pena.
Casa e decoração: praticidade e conforto
Com mais pessoas passando tempo em casa, cresce também a procura por móveis, eletrodomésticos e itens de decoração. Durante a Black Friday, é comum ver boas promoções em produtos que facilitam o dia a dia ou deixam o ambiente mais aconchegante.
Principais destaques
● Eletrodomésticos de cozinha, como micro-ondas, liquidificadores e cafeteiras.
● Móveis funcionais, ideais para quem busca otimizar espaço.
● Itens de cama, mesa e banho, que podem ser comprados em kits com preços bem competitivos.
Essa categoria é interessante porque, além de descontos, muitas lojas oferecem condições diferenciadas de frete e parcelamento.
Beleza e cuidados pessoais: descontos irresistíveis
Perfumes, maquiagens, cremes e produtos para cabelo também estão entre os mais buscados. Essa categoria atrai tanto quem quer se cuidar quanto quem procura presentes, já que os valores ficam muito mais acessíveis durante a Black Friday.
Muitas marcas e lojas criam kits exclusivos para a data, oferecendo combinações de produtos com preços reduzidos, o que torna as compras ainda mais vantajosas.
Artigos esportivos: foco na saúde e bem-estar
A crescente busca por qualidade de vida fez com que a categoria de artigos esportivos ganhasse destaque. Bicicletas, roupas fitness, equipamentos de academia e acessórios para prática de esportes aparecem entre os produtos com alta procura.
Para quem pretende iniciar uma rotina mais ativa ou presentear alguém que já pratica atividades físicas, a Black Friday é uma excelente oportunidade para comprar com descontos expressivos.
Dicas para aproveitar melhor os descontos
Além de saber quais são as categorias mais buscadas, algumas práticas simples ajudam a garantir que a experiência de compra seja ainda mais vantajosa:
● Compare preços antes da data: dessa forma, é possível identificar se o desconto oferecido é real.
● Monte uma lista de prioridades: isso ajuda a evitar compras por impulso e a focar no que realmente é necessário.
● Fique atento ao frete e prazo de entrega: em alguns casos, o desconto pode ser compensado por taxas altas de envio; por isso, vale observar todos os detalhes.
● Use filtros de busca: as plataformas de e-commerce permitem selecionar produtos por faixa de preço, categoria ou marca, facilitando a experiência.
Por que planejar faz diferença
A Black Friday é, sem dúvidas, o momento ideal para quem deseja economizar em produtos de alto valor ou simplesmente adiantar as compras de fim de ano. No entanto, é fundamental planejar as escolhas e acompanhar os preços para identificar as verdadeiras oportunidades.
As categorias mais procuradas mostram que há ofertas para todos os gostos e necessidades, desde tecnologia até itens para o dia a dia. Isso significa que, com um pouco de organização e pesquisa, cada consumidor pode aproveitar os melhores descontos disponíveis e garantir uma experiência de compra realmente satisfatória
